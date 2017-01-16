Плановые отключения в Мурманске на 17 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 января.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 21.00 - просп. Кирова, 15, 17а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 9 (корп. 1), 11 (корп. 2); ул. Халтурина, 1.

От электроснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Книповича, 44 (корп. 1).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.