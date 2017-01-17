Плановые отключения в Мурманске на 18 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 января.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 13.00 - ул. Генералова, 24/9.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 18 января до 17 часов 19 января - ул. Капитана Копытова, 4, 7;

с 9 часов 18 января до 17 часов 20 января - ул. Героев Рыбачьего, 9; просп. Кольский, 49.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 21.00 – просп. Кирова, 15;

8.30 – 23.00 - ул. Книповича, 29.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 73, 79; просп. Кольский, 218, 220, 222.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Гоголя, 13, 17; ул. Куйбышева, 1, 3; ул. Серафимовича, 15, 17, 18, 22, 23, 25; ул. Фурманова, 3, 5; ул. Чапаева, 1, 3, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.