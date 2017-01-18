Плановые отключения в Мурманске на 19 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 января.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Карла Либкнехта, 21/22; ул. Челюскинцев, 18/20, 20;

до 17 часов 19 января – ул. Копытова, 4, 7;

до 17 часов 20 января – ул. Героев Рыбачьего, 9.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Гоголя, 13, 17; ул. Куйбышева, 1, 3; ул. Серафимовича, 15, 17, 18, 22, 23, 25; ул. Фурманова, 3, 5; ул. Чапаева, 1, 3, 4.

11.00 – 14.00 - ул. Копытова, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.