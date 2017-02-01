Плановые отключения в Мурманске на 2 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 1 февраля до 16 часов 2 февраля - ул. Копытова, 25;

с 9 часов 1 февраля до 16 часов 3 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 17, 22;

10.00 – 17.00 - ул. Карла Маркса, 36, 38.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 - ул. Максима Горького, 14; ул. Советская, 14.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Загородная, 19; пр. Капитана Тарана, 2, 3; ул. Свердлова, 48, 50, 54; ул. Челюскинцев, 21а, 30а.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 12; ул. Калинина, 45, 52, 69, 71; ул. Шестой комсомольской батареи, 53.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.