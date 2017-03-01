Плановые отключения в Мурманске на 2 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 1 марта до 16 часов 3 марта – просп. Кольский, 169, 171, 173.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 16.00 - просп. Ленина, 19, 19а, 21, 23; ул. Полярные Зори, 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Володарского, 12; ул. Успенского, 4; ул. Шевченко, 1а, 6а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.