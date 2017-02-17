Плановые отключения в Мурманске на 20 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 и 20 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 20 февраля до 16 часов 22 февраля – просп. Кольский, 164, 176 (корп. 1), ул. Халтурина, 3.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Крупской, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 45, 47; ул. Разина, 3, 5, 8; ул. Нахимова, 22; ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19.

От газоснабжения:

с 9.30 до 16 часов 18 ФЕВРАЛЯ – ул. Павлова, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.