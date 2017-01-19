Плановые отключения в Мурманске на 20 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 января.

От горячего водоснабжения:

до 17 часов 20 января – ул. Героев Рыбачьего; 9, просп. Кольский, 49.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 75; просп. Кольский, 222, 224, 226; ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Копытова, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.