Мурманская область. Арктика19.01.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 20 января
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 января.
От горячего водоснабжения:
до 17 часов 20 января – ул. Героев Рыбачьего; 9, просп. Кольский, 49.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 75; просп. Кольский, 222, 224, 226; ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Копытова, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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