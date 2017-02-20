Плановые отключения в Мурманске на 21февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 20 февраля до 16 часов 22 февраля – просп. Кольский, 164, 176 (корп. 1), ул. Халтурина, 3.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 15.00 - бульвар Театральный, 3, 7, 8, 9, 11; ул. Книповича, 4, 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Бабикова, 14, 15; ул. Гагарина, 25; ул. Карла Либкнехта, 27; пр. Капитана Тарана, 19, 20.

От электроснабжения:

1.00 – 06.00 - ул. Мира, 8, 10; ул. Старостина, 71.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.