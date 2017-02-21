Плановые отключения в Мурманске на 22 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 20 февраля до 16 часов 22 февраля – просп. Кольский, 164, 176 (корп. 1), ул. Халтурина, 3;

10.00 - до выполнения работ - ул. Дзержинского, 3; ул. Шмидта 31/1.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 3).

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 8 (корп. 2,3); ул. Хлобыстова, 23, 25, 27.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Пономарева, 8;

12.00 – до выполнения работ - ул. Морская, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.