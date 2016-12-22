Плановые отключения в Мурманске на 23 декабря

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 21 декабря до 17 часов 23 декабря – просп. Кольский, 174 (корп. 5); ул. Кошевого, 16 (корп. 2); ул. Крупской, 23, 25, 27, 29, 31.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 - ул. Генералова, 25, 27, 29/11; ул. Декабристов, 26, 28, 30; пр. Кирова, 15, 17, 17а, 19/24.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 29; ул. Трудовых резервов, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.