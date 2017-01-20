Плановые отключения в Мурманске на 23 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 января.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 23 января до 16 часов 25 января – ул. Полярные Зори, 31 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Шмидта, 17;

10.00 – 13.00 - ул. Генерала Фролова, 11, 11б.

От газоснабжения:

с 9.30 до 16 часов 21 января – просп. Кольский, 61.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Зелёная, 32, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.