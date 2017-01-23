Плановые отключения в Мурманске на 24 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 24 января.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Пищевиков, 6.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 23 января до 16 часов 25 января – ул. Полярные Зори, 31 корп. 2;

с 9 часов 24 января до 16 часов 26 января – ул. Героев Рыбачьего, 75;

с 9 часов 24 января до 17 часов 26 января – просп. кольский, 43.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2);

9.00 – 17.00 - ул. Капитана Копытова, 33;

9.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 47; ул. Разина, 3, 5, 8; ул. Нахимова, 22; ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19; ул. Советская, 17; ул. Максима Горького, 25/13;

10.00 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1).

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Советская, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.