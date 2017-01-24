Плановые отключения в Мурманске на 25 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 января.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 23 января до 16 часов 25 января – ул. Полярные Зори, 31 корп. 2;

с 9 часов 24 января до 16 часов 26 января – ул. Героев Рыбачьего, 75;

с 9 часов 24 января до 17 часов 26 января – просп. кольский, 43.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Подстаницкого, 4;

11.00 – 13.00 - пр. Кольский, 67, 69; ул. Кооперативная, 7;

13.30 – 15.00 - ул. Подгорная, 16, 22; ул. Фестивальная, 2, 4, 7, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.