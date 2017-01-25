Плановые отключения в Мурманске на 26 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 января.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 24 января до 16 часов 26 января – ул. Героев Рыбачьего, 75;

с 9 часов 24 января до 17 часов 26 января – просп. Кольский, 43.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - переулок Охотничий, 13, 15; ул. Свердлова, 4 (корп. 1, 2).

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Миронова, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.