Мурманская область. Арктика25.01.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 26 января
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 25 января.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 24 января до 16 часов 26 января – ул. Героев Рыбачьего, 75;
с 9 часов 24 января до 17 часов 26 января – просп. Кольский, 43.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - переулок Охотничий, 13, 15; ул. Свердлова, 4 (корп. 1, 2).
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Миронова, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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