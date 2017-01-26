Плановые отключения в Мурманске на 27 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 января.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – до окончания выполнения работ - ул. Егорова, 17, 19; ул. Буркова, 10.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1).

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 83/1; ул. Ивченко, 3; переулок Охотничий, 13, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.