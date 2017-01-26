Мурманская область. Арктика26.01.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 27 января
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 января.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – до окончания выполнения работ - ул. Егорова, 17, 19; ул. Буркова, 10.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1).
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 83/1; ул. Ивченко, 3; переулок Охотничий, 13, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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