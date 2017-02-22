Мурманская область. Арктика22.02.17 17:40
Плановые отключения в Мурманске на 27февраля
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 27 февраля.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Книповича, 27; ул. Павлова, 11, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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