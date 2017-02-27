Плановые отключения в Мурманске на 28 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 февраля.

От горячего водоснабжения и отопления:

4.00 – до окончания выполнения работ – ул. Карла Либкнехта, 25.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Лобова, 31 (корп. 2); ул. Ушакова, 1.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - пр. Капитана Тарана, 21, 22; ул. Свердлова, 8 (корп. 4); ул. Хлобыстова, 29, 33.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - просп. Кольский, 67, 69.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.