Мурманская область. Арктика27.02.17 17:48
Плановые отключения в Мурманске на 28 февраля
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
4.00 – до окончания выполнения работ – ул. Карла Либкнехта, 25.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Лобова, 31 (корп. 2); ул. Ушакова, 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - пр. Капитана Тарана, 21, 22; ул. Свердлова, 8 (корп. 4); ул. Хлобыстова, 29, 33.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - просп. Кольский, 67, 69.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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