Плановые отключения в Мурманске на 28 и 30 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 28 и 30 января.

От горячего водоснабжения и отопления:

на 28 января 11.00 – 16.00 - просп. Ленина, 17.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 30 января до 16 часов 1 февраля - просп. Кольский, 38;

с 9 часов 30 января до 16 часов 31 января - ул. Копытова, 31, 32.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Лобова, 47; ул. Разина, 3, 5, 8; ул. Нахимова, 22; ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19.

От газоснабжения:

на 28 января 9.30 – 16.00 - проезд Лыжный, 6.

От электроснабжения:

на 28 января 12.00 – 16.00 - ул. Папанина, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.