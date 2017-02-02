Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 1 февраля до 16 часов 3 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 17, 22;

9.00 – 13.00 - ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 9; ул. Адмирала Лобова, 31 (корп 1, 2), 33/2.

От газоснабжения

9.30 – 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 14; ул. Туристов, 11а, 23а, 29а.

От электроснабжения:

10.00 – 16.00 - просп. Кольский, 136 (корп. 4, 5).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.