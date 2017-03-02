Мурманская область. Арктика02.03.17 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 3 марта
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 3 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 1 марта до 16 часов 3 марта – просп. Кольский, 169, 171, 173.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б; ул. Хлобыстова, 35, 37.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Копытова, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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