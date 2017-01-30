Плановые отключения в Мурманске на 31 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 31 января.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 30 января до 16 часов 1 февраля - просп. Кольский, 38;

с 9 часов 30 января до 16 часов 31 января - ул. Копытова, 31, 32.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – до окончания выполнения работ - ул. Зои Космодемьянской, 2, 2 (корп. 1), 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 - ул. Максима Горького, 14; ул. Советская, 14;

9.00 – 17.00 - ул. Ушакова, 11.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 – просп.Ленина, 95, 101; ул. Папанина, 34/25.

От электроснабжения:

1.00 – 6.00 - ул. Подгорная, 8, 16, 22, 39, 41, 52, 54, 64, 72; ул. Пригородная, 1, 1а, 17а, 18, 23, 28, 43; ул. Фестивальная, 2, 4, 7, 9, 20, 21, 24, 30, 31.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.