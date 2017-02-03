ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Бросить всё, продать машину, чтобы найти идею и самореализоваться – Максим МитакиМаленькому Даниилу нужна помощь и поддержка земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.02.17 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 и 6 февраля.

От горячего водоснабжения и отопления:

с 9 часов – до выполнения – ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Карла Либкнехта, 46/4, 50, 54; ул.Малая Ручьевая, 2/3.

От горячего водоснабжения:

с 8 часов 6 февраля до 17 часов 7 февраля – ул. Копытова, 16;

с часов 6 февраля до 17 часов 8 февраля – ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 32, 33.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Гаджиева, 2/47.

От газоснабжения:

с 9.30 до 16 часов 4 ФЕВРАЛЯ – ул. Щербакова, 12.

От электроснабжения:

13.30 – 15.00 -  ул. Куйбышева, 2, 4; ул. Павлова, 19, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 92 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Прогулка». Художественный фильм (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:10«Талисман любви». Художественный сериал, 16-18 серия (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту ценУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо-PRO ВалютуПровалились: евро потерял почти 92 копейки, доллар – 67 копеекДоллар и евро сегодня торгуются вблизи значений вчерашнего закрытия-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 и 6 февраляПреступления в жилищно-коммунальной сфере Мурманской области не единичны-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения