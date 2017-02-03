Плановые отключения в Мурманске на 4 и 6 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 и 6 февраля.

От горячего водоснабжения и отопления:

с 9 часов – до выполнения – ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул. Карла Либкнехта, 46/4, 50, 54; ул.Малая Ручьевая, 2/3.

От горячего водоснабжения:

с 8 часов 6 февраля до 17 часов 7 февраля – ул. Копытова, 16;

с часов 6 февраля до 17 часов 8 февраля – ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 32, 33.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Гаджиева, 2/47.

От газоснабжения:

с 9.30 до 16 часов 4 ФЕВРАЛЯ – ул. Щербакова, 12.

От электроснабжения:

13.30 – 15.00 - ул. Куйбышева, 2, 4; ул. Павлова, 19, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.