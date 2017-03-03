Плановые отключения в Мурманске на 6 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 6 марта до 16 часов 7 марта - ул. Героев Рыбачьего, 61, 63.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Лобова, 9 (корп. 4).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.