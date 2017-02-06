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Мурманская область. Арктика06.02.17 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 7 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 8 часов 6 февраля до 17 часов 7 февраля – ул. Копытова, 16;

с часов 6 февраля до 17 часов 8 февраля – ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 32, 33.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 11. 00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп.3).

От холодного водоснабжения:

8.30 – 14.00 - ул. Зелёная, 42.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 -  просп. Капитана Тарана, 4, 6, 10;  ул. Свердлова, 56; ул. Хлобыстова, 31.

От электроснабжения:

1.00 – 04.00 - ул. Капитана Буркова, 25, 27, 29, 31;  ул. Воровского, 18, 20, 21; ул. Полярные Зори, 38, 40; пр. Капитана Тарана, 6, 12, 13;

9.00 – 17.00 -  ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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