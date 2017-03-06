Плановые отключения в Мурманске на 7 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 6 марта до 16 часов 7 марта - ул. Героев Рыбачьего, 61, 63.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1).

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Буркова, 13, 21; ул. Свердлова, 12 (корп.: 2, 3).

От электроснабжения:

9.00 – 10.00 - просп. Ленина, 3, 9;

9.00 – 13.00 - ул. Куйбышева, 1а;

10.00 – 17.00 - ул. Скальная, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.