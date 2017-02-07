Плановые отключения в Мурманске на 8 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 8 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 8 часов 6 февраля до 17 часов 8 февраля – ул. Копытова, 6, 21, 23, 24, 28, 29, 30;

с 8 часов 6 февраля до 17 часов 8 февраля – ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 32, 33.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Капитана Копытова, 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Свердлова, 2 (корп. 1, 2); ул. Генерала Щербакова, 16.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 47;

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.