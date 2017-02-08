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Мурманская область. Арктика08.02.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 8 часов 8 февраля до 17 часов 10 февраля – ул. Капитана Копытова, 6, 21, 23, 24, 28, 29, 30;

с 9 часов 9 февраля до 17 часов 10 февраля – ул. Беринга, 5, 7;

с 9 часов и до выполнения – ул. Новое Плато, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - просп. Ленина, 13;

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 9 (корп. 3);

9.30 – 11.30 - ул. Новое Плато, 3;

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 43;

13.00 – 16.00 - просп. Кольский, 173.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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