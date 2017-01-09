Мурманская область. Арктика09.01.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на с 10 января
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 января.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 21.00 - просп. Кирова, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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