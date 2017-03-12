По факту ДТП с пассажирскими автобусами в Кировском районе Мурманской области возбуждено административное производство
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 11 марта около 9 часов на
В результате ДТП 11 пассажиров (из них 4 – пассажиры автобуса «МАЗ») получили телесные повреждения, обслужены амбулаторно. Оба водителя, управлявшие транспортными средствами, на момент совершения ДТП были трезвы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью).