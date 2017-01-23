По факту гибели двух человек во время схода лавины под Кировском возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух человек по материалам проверки, проведенной прокуратурой г.Кировска, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что из-за неблагоприятных погодных условий произошёл сход лавины на группу из 11 человек, которые в нарушении требований не были зарегистрированы в МЧС и самостоятельно передвигались на снегоходах в районе Скального ущелья Южного склона горы Вудьяврчорр. В результате погибли 2 туристов изАрхангельска.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела под надзором прокуратуры города.

Одновременно, по поручению прокурора области Василия Щербакова прокуратура г.Кировска проводит проверку по факту обязательного информирования туристов, пребывающих на отдых в г.Кировск, о лавинной опасности, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.