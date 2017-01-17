Мурманская область. Арктика17.01.17 14:44
По итогам 2016 года в регионе изъято 17 тонн спиртосодержащей продукции
С конца декабря 2016 года после введения соответствующего запрета на оборот и хранение спиртосодержащей непищевой жидкости полицейскими совместно с сотрудниками Роспотребнадзора Мурманской области проводятся комплексные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей не пищевой продукции. Только за две последние недели из оборота изъято более двух тонн спиртосодержащей непищевой жидкости.
По решению суда изъятая продукция может быть уничтожена. По фактам выявленных нарушений в настоящее время сотрудниками полиции и Роспотребнадзора проводятся проверки.
Работа по выявлению запрещенной продукции на территории региона находится на контроле руководства УМВД России по Мурманской области.
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