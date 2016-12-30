По итогам года отметили физкультурный актив региона

30 декабря в овальном зале правительства Мурманской области заместитель губернатора Мурманской области Евгений Викторович Никора провёл встречу с физкультурным активом региона.

В рамках встречи подведены итоги регионального смотра-конкурса «На лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций» организованного комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области, совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Союзом организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов».

Победителями в своих группах стали филиал акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот».

В награждении также принимали участие представитель Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» Ю. Величко и заместитель генерального директора Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Е. Устинов.

Были вручены удостоверения и нагрудные знаки «Мастер спорта», а также сертификаты гомологации лыжных трасс спортивного комплекса «Долина Уюта».