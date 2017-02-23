По итогам отборочных этапов участие в финале Регионального чемпионата Что? Где? Когда?» примут 22 команды

В Мурманской области состоялся третий этап регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.

Игра проходила синхронно в онлайн-режиме на 10 площадках. В третьем этапе приняли участие 43 команды из 14 муниципалитетов Мурманской области: гг. Апатиты, Мурманск, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, а также Кольского, Ковдорского, Кандалакшского, Ловозерского районов, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г.Заозерск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Александровск. Для создания одинаковых условий для всех участников турнира всем организаторам на площадках был направлен аудиофайл из 36 вопросов. Ход турнира отображался в общей онлайн-таблице. Игровое жюри работало в режиме реального времени, разрешая все спорные моменты.

Традиционно программа третьего этапа включала проведение трех туров по 12 вопросов игры «Что? Где? Когда?». Наиграв внутрикомандные связи и отточив мастерство, ребята справились с вопросами успешнее, чем на первых двух этапах. Так, лучшая команда третьего этапа, команда гимназии № 8 г . Мурманска «Спартак», правильно ответила на 2/3 вопросов. Четыре команды набрали на 2 балла меньше лидера и по правилам турнира были распределены по местам с учётом рейтинга взятых вопросов следующим образом: второе место заняли ребята из команды «Ум – это жизнь», представляющие центр дополнительного образования детей ЗАТО г. Заозерска; третьей стала мурманская сборная «Fleur de lis», объединившая представителей дома детского творчества имени А. Бредова, гимназий № 3 и № 10, международного и политехнического лицеев, колледжа экономики и информационных технологий. Четвертое место разделили команды североморских гимназистов «Advanced» и Мурманского академического лицея «Инквизиция».

По итогам отборочных этапов участие в финале Регионального чемпионата примут 22 команды, занимающие верхние места в турнирной таблице. Финал состоится 17 марта 2017 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».