Мирного неба и жизни хорошей! – мурманчане поздравляют земляков с праздникомЗАТО Александровск отмечает День защитника Отечества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.02.17 07:10

По итогам отборочных этапов участие в финале Регионального чемпионата Что? Где? Когда?» примут 22 команды

В Мурманской области состоялся третий этап регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.

Игра проходила синхронно в онлайн-режиме на 10 площадках. В третьем этапе приняли участие 43 команды из 14 муниципалитетов Мурманской области: гг. Апатиты, Мурманск, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, а также Кольского, Ковдорского, Кандалакшского, Ловозерского районов, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г.Заозерск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Александровск. Для создания одинаковых условий для всех участников турнира всем организаторам на площадках был направлен аудиофайл из 36 вопросов. Ход турнира отображался в общей онлайн-таблице. Игровое жюри работало в режиме реального времени, разрешая все спорные моменты.

Традиционно программа третьего этапа включала проведение трех туров по 12 вопросов игры «Что? Где? Когда?». Наиграв внутрикомандные связи и отточив мастерство, ребята справились с вопросами успешнее, чем на первых двух этапах. Так, лучшая команда третьего этапа, команда гимназии № 8 г. Мурманска «Спартак», правильно ответила на 2/3 вопросов. Четыре команды набрали на 2 балла меньше лидера и по правилам турнира были распределены по местам с учётом рейтинга взятых вопросов следующим образом: второе место заняли ребята из команды «Ум – это жизнь», представляющие центр дополнительного образования детей ЗАТО г. Заозерска; третьей стала мурманская сборная «Fleur de lis», объединившая представителей дома детского творчества имени А. Бредова, гимназий № 3 и № 10, международного и политехнического лицеев, колледжа экономики и информационных технологий. Четвертое место разделили команды североморских гимназистов «Advanced» и Мурманского академического лицея «Инквизиция».

По итогам отборочных этапов участие в финале Регионального чемпионата примут 22 команды, занимающие верхние места в турнирной таблице. Финал состоится 17 марта 2017 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 662 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:00«Франц + Полина». Художественный фильм (16+)21:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)21:30«Служили два товарища». Художественный фильм (12+)23:05«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро худеет почти на 76 копеек, доллар – на 38 копеекДоллар и евро продолжают снижение-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27февраляУправляющие компании работают плохо – «фронтовики» подвели итоги всероссийской акции «Снежный фронт»-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения