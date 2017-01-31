По итогам первого круга Чемпионата по хоккею с шайбой команда «Колатом» лидирует

Продолжаются календарные игры по хоккею с шайбой в рамках Чемпионата Мурманской области. В субботу, 28 января, состоялась встреча команд «Колатом» и «Мурманск». Полярнозоринцы одержали победу со счётом 5:4.

А в воскресенье в Ледовом дворце спорта Оленегорска хоккеисты «Колатома» бились с оленегорским «Горняком». Матч закончился со счётом 11:0 в пользу полярнозоринцев.

По итогам первого круга Чемпионата команда «Колатом» лидирует.