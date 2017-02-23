По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии победителями и призерами стали учащиеся гимназии № 1
На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 19 школьников нашей области приняли участие в олимпиаде по экологии. В ходе письменного тура ребята продемонстрировали знание экологических принципов и законов взаимодействия человека с окружающей средой, понимание актуальности проблем рационального использования природных ресурсов, сохранения экологического равновесия природных систем и развития экологически устойчивого общества.
На практическом туре участники представили свои исследовательские проекты в области экологии. Предлагая оригинальные способы решения тех или иных экологических проблем, ребята проявили способность мыслить масштабно и предвидеть возможные последствия деятельности человека для окружающей среды, здоровья, жизни самих людей.
По итогам олимпиады победителями и призерами стали учащиеся гимназии № 1, средних общеобразовательных школ № 5 и № 7 ЗАТО г.Североморска, гимназии №