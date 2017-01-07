По погодным условиям в Мурманской области закрыты некоторые участки дорог

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщило о закрытии участков дорог из-за ухудшения погодных условий.

6 января с 17.30 до 21 часа закрыт участок федеральной автодороги «Кола» с 1470 км (отворотка на ЗАТО Заозерск) по 1510 км (посёлок Спутник).

Кроме того, с 18 часов 6 января до улучшения погодных условий закрыто автомобильное движение на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и села Териберка.

Как сообщает Мурманское УГМС, на Кольском полуострове сегодня будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный сильный, утром на западе области очень сильный. Температура воздуха -3-8°. Гололедица.