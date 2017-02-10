По предварительным прогнозам, новый детсад в Североморске должен быть сдан в начале 2018 года - Ирина Норина

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина выступила с отчетом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.

В своем выступлении она отметила положительную динамику показателей социально-экономического развития в ЗАТО г.Североморск в течение прошлого года. Так, объём промышленного производства за 10 месяцев 2016 года увеличился более чем на 5%. По доходам бюджет Североморска за 2016 год исполнен на 100,9%. В том числе по собственным доходам исполнение составило 102,5%, то есть сверх уточненного плана в бюджет поступило 27,5 млн рублей.

«В целях стабилизации финансово-бюджетной ситуации администрацией принимаются меры по оптимизации расходной части бюджета и направлению экономии на решение срочных проблем. Так, за счёт средств местного бюджета ведётся строительство детского сада на 220 мест в поселке Североморск-3, проведена реконструкция помещения под многофункциональный центр в ЗАТО г.Североморск», – сообщила Ирина Норина.

Среди задач на ближайшую перспективу Ирина Норина назвала продолжение работы по реализации майских указов президента России. Важной задачей останется подготовка жилого фонда, предприятий, объектов уличной и коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему сезону 2017/2018 года.

С целью сокращения расходов на наружное освещение администрация проводит переговоры по заключению энергосервисного муниципального контракта.

«Сейчас ведутся переговоры, после заключения контракта осветительные приборы будут заменены на современные светильники с низким потреблением электроэнергии. Также необходимо завершить строительство детского сада на 220 мест в Североморске-3. Кроме того, администрация примет участие в проекте по передаче муниципальных услуг дополнительного образования детей в негосударственный сектор в качестве «пилотного» муниципального образования», – проинформировала глава администрации ЗАТО.

Отвечая на вопрос губернатора о текущей ситуации со строительством детсада в Североморске-3, где муниципальный контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут, глава администрации ЗАТО сообщила, что уже разработана «дорожная карта» решения проблемы. В начале марта будет заключён новый контракт, и объект, по предварительным прогнозам, должен быть сдан в начале 2018 года.