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Мурманская область. Арктика16.02.17 09:46

По сравнению с прошлым годом в Мурманской области на 40% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций региона при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

В мероприятии приняли участие представители правительства Мурманской области, руководители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций региона.

В ходе совещания члены рабочей группы проинформированы о проводимой службой занятости населения Мурманской области работе по трудоустройству детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, безработных граждан предпенсионного возраста, инвалидов и выпускников образовательных организаций.

Также на заседании рассмотрены результаты мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях региона. По состоянию на 8 февраля в службе занятости зарегистрировано 7754 безработных гражданина, что на 9% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,7% экономически активного населения. По сравнению с прошлым годом на 40% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках. В центрах занятости населения имеются сведения о наличии 9647 вакансий. По сравнению с прошлым годом отмечено улучшение ситуации на рынке труда в отдельных монопрофильных муниципальных образованиях Мурманской области. Уровень безработицы в Кировске снизился с 4,5% до 3,4%, число вакансий возросло с 209 единиц до 283. В Ковдорском районе уровень безработицы снизился с 4% до 3,7%, число вакансий увеличилось с 87 до 130 единиц.

Кроме этого, обсуждались итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих промышленных предприятий Мурманской области за 2016 год. Все системообразующие организации Мурманской области работают в штатном режиме. Вместе с тем на контроле Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области находится ряд промышленных организаций, не входящих в перечень системообразующих, в которых образовалась задолженность по заработной плате. Организована работа по налаживанию взаимодействия с собственниками этих хозяйствующих субъектов для решения вопроса погашения сложившейся перед работниками задолженности.

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