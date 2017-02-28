По стрельбе из пистолета не было равных сотруднику «Айсберга»

Чередой блестящих побед бойцов спецназа УФСИН ознаменовались праздничные выходные. Сотрудники ОСН «Айсберг» не оставили своим соперникам ни единого шанса на победу в двух турнирах по практической стрельбе. На клубном турнире «Февральские фантазии» по стрельбе из пистолета не было равных представителю «Айсберга», показавшему среди 19 участников самое быстрое время и ювелирную точность в стрельбе по мишеням в тире стрелкового клуба «Арктика».

Зрелищным и столь же успешным стало выступление спецназовцев УФСИН в первом в 2017 году Чемпионате Мурманской области по практической стрельбе из карабина «Северный рубеж», который прошёл на стрелковых площадках клуба «Кречет».

В турнире приняли участие 25 спортсменов. Сотрудники ОСН выступали в открытом классе соревнований, который допускает использование карабина с любыми модификациями.

Участники чемпионата выполняли пять различных стрелковых упражнений. Судейской бригадой учитывалась не только меткость стрельбы. Для победы немаловажное значение играл и фактор скорости. Самыми быстрыми и меткими оказались три офицера «Айсберга», занявшие в итоге все призовые места чемпионата в открытом классе.

Сотрудники спецназа УФСИН стараются участвовать во всех городских и областных соревнованиях по практической стрельбе. По их словам, это способствует повышению стрелкового мастерства, приобретению соревновательного опыта, а также даёт возможность объективно оценить уровень своей стрелковой подготовки.