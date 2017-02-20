По требованию прокуратуры за нарушения при закупке лекарственных средств к ответственности привлечены виновные должностные лица регионального Министерства здравоохранения

Прокуратура Мурманской области провела проверку соблюдения бюджетного законодательства при закупке лекарственных средств. Установлено, что Министерство здравоохранения области при закупке лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих бронхиальной астмой, в нарушение закона включило в один лот поставку лекарственных средств с различными международными непатентованными наименованиями, превысив предельное значение начальной (максимальной) цены контракта почти на 10 млн рублей.

Аналогичные нарушения допущены при проведении электронного аукциона для обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, страдающих сахарным диабетом.

В этой связи, прокуратурой области в отношении министра здравоохранения области вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. По результатам рассмотрения акта реагирования постановлением УФАС по Мурманской области должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Помимо этого, в деятельности Министерства выявлены факты необоснованного расторжения контракта по соглашению сторон при наличии оснований для принятия мер по предъявлению и взысканию с поставщика штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств и внесения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным фактам в адрес Министерства прокуратурой области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к недопущению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.