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Мурманская область. Арктика15.02.17 06:00

Победителем областного конкурса среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени стал Александр Новиков из города Полярный

В минувшие выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошёл областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

В этом году 6 конкурсантов из городов Мурманск, Апатиты, Полярный и Мончегорск встретились на одной сцене и удивили членов жюри и зрителей конкурса своими выступлениями на тему «Богатырская застава». Участники продемонстрировали визитные карточки и творческие номера, посостязались в красноречии, а также покорили всех присутствующих своими посвящениями дамам.

По результатам работы жюри все конкурсанты были удостоены специальных дипломов. Дипломом «За смекалку» был награжден Владимир Марков из города Апатиты. Мончегорец Николай Алипов получил специальный диплом «За удаль молодецкую», а Николай Калашников из Полярного – «За силу». Обладателем диплома в номинации «За справедливость» стал  мурманчанин Алексей Разумов, а «За храбрость» - мурманский «рыцарь» Александр Столяренко.

Диплома «За ловкость» был удостоен Александр Новиков из города Полярный, который и стал победителем областного конкурса среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

 

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