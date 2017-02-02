Победителями и призерами олимпиады регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике стали учащиеся школы № 10 имени К.И. Душенова

На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике.

Олимпиада включала два тура, в каждом из которых участники должны были решить четыре задачи повышенной сложности. Составители заданий предложили участникам поспорить с рыцарями и лжецами, проверить закономерности расстановки фишек, проанализировать таблицу умножения, разработать стратегии игр. Опыт решения геометрических задач помог ребятам не запутаться в многочисленных отрезках и окружностях, упорядочить семейство прямых, обнаружить скрытые свойства углов и сторон. По мнению членов жюри, предложенные участниками способы решений были интересными и оригинальными, заставили поломать голову над многострочными рассуждениями и порадовали красивыми математическими находками.

Победителями и призерами олимпиады стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 10 имени К.И. Душенова г. Североморска, Мурманского академического лицея, Мурманского политехнического лицея и школы № 36 г.Мурманска.

В 2016/2017 учебном году впервые в Мурманской области в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике состоялась Региональная математическая олимпиада для учащихся восьмых классов. Участниками олимпиады стали восьмиклассники – победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Задания Региональной математической олимпиады были разработаны центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьников по математике и Методическим советом математического конкурса «Олимпиада имени Леонарда Эйлера» и по сложности не уступали заданиям, которые решали старшеклассники.

После двухдневных состязаний жюри Региональной математической олимпиады подвело итоги: лучшими среди юных математиков стали учащиеся Мурманского академического лицея и Мурманского политехнического лицея.