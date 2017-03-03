Победителями муниципального конкурса детских рисунков «Красная книга глазами детей» стал полярнинец Игорь Рябчук и Александра Кемская из Снежногорска

В Детской школе искусств г. Полярный подведены итоги муниципального конкурса детских рисунков «Красная книга глазами детей», который был посвящен уникальной природе нашего края, страны и планеты, её животному и растительному миру.

В конкурсе рисунков приняли участие воспитанники из 10 организаций муниципалитета: школ № 1, 2, гимназии, Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи, детских школ искусств г. Полярный и г. Гаджиево, школы №266 и 279, детской музыкальной школы г. Снежногорск.

На суд десяти членов жюри были представлены 80 работ, выполненных в различной живописной технике. Каждая картина пропагандирует охрану окружающей среды, привлекает широкую общественность к проблемам экологии и сохранению природного наследия.

По итогам работы жюри Гран-при конкурса присуждены двум участникам: Игорю Рябчуку, воспитаннику детской школы искусства г. Полярный, за картину «Нерпа» и Александре Кемской, ученице Детской музыкальной школы г. Снежногорск, за работу «Полярная сова».

До 20 марта выставка работ победителей будет демонстрироваться в городском историко-краеведческом музее г. Полярного, а работы призеров и участников муниципального конкурса детских рисунков «Красная книга глазами детей» - в Детской школе искусств г. Полярного. Торжественное награждение победителей и всех участников состоится 20 марта в 18.30 в концертном зале Детской школе искусств г. Полярный (ул. Лунина, 6).