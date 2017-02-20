Победителями областного конкурса «В гостях у Гименея» стали семья Максименко из Заозёрска и семья Бондаренко из Полярного

В минувшие выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошла акция «Молодая семья».

В рамках акции состоялся традиционный областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году 6 семей из городов Мурманск, Заозерск, Кола, Полярный, поселков Видяево и Сафоново представили на суд жюри визитные карточки, посоревновались в дартсе, боулинге и прыжках на скакалках, сделали самолеты своей семейной жизни из ватмана. Кроме того, конкурсантам предлагалось отгадать по кадру известные мультипликационные фильмы, нарисовать дома своей мечты и ответить на вопросы ведущих.

По результатам работы членов жюри дипломами I степени были награждены семья Максименко из г. Заозерска и семья Бондаренко из г. Полярного. Семье Меримериных из Кольского района и семье Рыбчинских из п. Видяево вручили дипломы II степени. Дипломами III степени были удостоены мурманская семья Владимировых-Соколовых Центра досуга и творчества города Мурманска и семья Семеняк из п. Сафоново.