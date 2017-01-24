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Мурманская область. Арктика24.01.17 11:24

Победителями олимпиады школьников по физической культуре стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 10 имени К.И. Душенова

С 20 по 22 января  в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре приняли участие 47 девушек и 38 юношей. Теоретический и один из практических туров олимпиадных испытаний прошли на базе средней общеобразовательной школы № 56 Мурманска. Участники выполняли тестирование на знание теоретических основ физической культуры, соревновались в выполнении заданий по гимнастике.

Второй практический тур состоялся в Мурманском легкоатлетическом манеже, где участники должны были пробежать дистанцию 2000 м. В этом году практический тур включал и соревнования по легкой атлетике: в течение ряда предыдущих лет вторым видом испытаний для школьников были спортивные игры.

По мнению жюри, участники достойно преодолели все сложности, показали высокие результаты и проявили важные для спортсменов качества: выносливость, собранность и настойчивость.

Победителями олимпиады стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 10 имени К.И. Душенова г. Североморска и Мурманского международного лицея, призерами – учащиеся средней общеобразовательной школы № 4 п. Умба Терского района, гимназии № 1 и средней общеобразовательной школы № 10 имени К.И. Душенова г. Североморска, гимназий № 7 и 8, лицея № 2 г. Мурманска, Мурманского международного лицея, средней общеобразовательной школы № 6 г. Апатиты, средней общеобразовательной школы № 7 и Хибинской гимназии г. Кировска, средней общеобразовательной школы № 4 н.п. Енского Ковдорского района, средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево, средней общеобразовательной школы № 10 г. Кандалакши, средней общеобразовательной школы № 289 ЗАТО г. Заозерска, гимназии г. Полярного, средней общеобразовательной школы № 4 г. Оленегорска.

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