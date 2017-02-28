«Почта Банк» продолжит развитие сети отделений в Мурманской области

Сегодня на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» губернатор Мурманской области Марина Ковтун и президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и финансовой организацией.

Документ станет основой долгосрочных партнерских отношений с «Почта Банком», который активно развивает сеть своих подразделений в Мурманской области. На сегодняшний день в регионе открыто 15 клиентских центров Банка в почтовых отделениях. В целом на начало 2017 года сеть банка в Мурманской области составила 24 точки продаж.

Губернатор Марина Ковтун отметила заинтересованность банка в деятельности на территории области и его социальную ответственность.

«Важно, что эта деятельность направлена на повышение качества жизни северян. Речь идёт о доступности современных банковских услуг для пенсионеров, социально незащищенных граждан, жителей отдалённых населённых пунктов, о развитии в регионе банковских технологий и инфраструктуры, о повышении финансовой грамотности наших граждан», – подчеркнула Марина Ковтун.

Дмитрий Руденко заверил, что банк продолжит развитие сети отделений в Мурманской области.