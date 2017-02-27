Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» Северного флота готовится принять на борт НептунаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ошибки, которых должны избегать в отношениях мужчины и женщины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.02.17 09:31

Почти две трети проектов развития Арктической зоны напрямую связано с разработкой минерально-сырьевой базы регионов

Минэкономики внесло в правительство проект новой версии госпрограммы развития Арктической зоны до 2025 года. В документе содержится идея создания «опорных зон» в арктических регионах, которым федеральный центр будет оказывать финансовую поддержку для развития инфраструктуры. Якорными проектами таких зон преимущественно станут минерально-сырьевые центры - почти две трети проектов в Арктической зоне замышляется осуществить именно в этой сфере. По данным kommersant.ru, на финансирование госпрограммы, которое пока всё ещё остается нулевым, ведомство запрашивает из бюджета 210 млрд рублей.

Главное и существенное отличие обновленной версии госпрограммы развития Арктической зоны от текущей - наличие расчёта финансирования. Но сейчас госпрограмма не предусматривает выделения каких-либо бюджетных средств на её исполнение. Минэкономики предлагает заложить 209,7 млрд рублей федеральных средств на 2017-2025 годы (из них 12,9 млрд рублей запрашивается на 2017 год). В бюджете на трёхлетку этих средств не предусматривается, поэтому ведомство просит правительство рассмотреть возможность выделения денег.

Основная идея новой программы - создание так называемых «опорных зон». Предполагается, что они будут создаваться отдельными решениями правительства, которые будут предусматривать перечень мероприятий и приоритетных проектов (например, по созданию промышленной, транспортной, социальной или коммунальной инфраструктуры). Задачи «опорных зон»  Минэкономики видит в развитии транспортного потенциала Северного морского пути и наращивании экспорта транспортных услуг на базе круглогодичных морских и речных хабов. Предлагается выделить по одной «опорной зоне» в каждом субъекте Арктики: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская. Каждая «опорная зона» будет иметь свою специфику (для более точечного направления средств из бюджета), но общим будет то, что федеральный центр будет оказывать значительную финансовую поддержку развитию инфраструктуры.

Якорными проектами большинства таких зон (в Уральской, Сибирской и Дальневосточной частях Арктической зоны) станут минерально-сырьевые центры — совокупность месторождений, связанных общей инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья в федеральную или региональную транспортную систему для доставки потребителям. Такой выбор объясняется Минэкономики тем, что на добычу и переработку полезных ископаемых приходится около 50% всех проектов, по 7% приходится на геологоразведку и шельфовые проекты. Таким образом, почти две трети проектов напрямую связано с разработкой минерально-сырьевой базы Арктической зоны.

По итогам реализации программы Минэкономики ожидает прироста доли валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне, а также экспорта произведенных там товаров (конкретных целевых показателей в программе, однако, нет). Кроме того, разработчики рассчитывают на снижение доли импортной продукции для освоения месторождений полезных ископаемых: в 2017 году она составит 85%, в 2020-м - 65%, а к 2025 году снизится до 50%, пишет kommersant.ru.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовал: 231 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро укрепился на 80 копеек, доллар – на 46 копеекРубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХДля некоторых жителей посёлка Африканда-2 готовят корректировку платы за отоплениеПлановые отключения в Мурманске на 27февраля-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения