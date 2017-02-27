Почти две трети проектов развития Арктической зоны напрямую связано с разработкой минерально-сырьевой базы регионов

Минэкономики внесло в правительство проект новой версии госпрограммы развития Арктической зоны до 2025 года. В документе содержится идея создания «опорных зон» в арктических регионах, которым федеральный центр будет оказывать финансовую поддержку для развития инфраструктуры. Якорными проектами таких зон преимущественно станут минерально-сырьевые центры - почти две трети проектов в Арктической зоне замышляется осуществить именно в этой сфере. По данным kommersant.ru, на финансирование госпрограммы, которое пока всё ещё остается нулевым, ведомство запрашивает из бюджета 210 млрд рублей.

Главное и существенное отличие обновленной версии госпрограммы развития Арктической зоны от текущей - наличие расчёта финансирования. Но сейчас госпрограмма не предусматривает выделения каких-либо бюджетных средств на её исполнение. Минэкономики предлагает заложить 209,7 млрд рублей федеральных средств на 2017-2025 годы (из них 12,9 млрд рублей запрашивается на 2017 год). В бюджете на трёхлетку этих средств не предусматривается, поэтому ведомство просит правительство рассмотреть возможность выделения денег.

Основная идея новой программы - создание так называемых «опорных зон». Предполагается, что они будут создаваться отдельными решениями правительства, которые будут предусматривать перечень мероприятий и приоритетных проектов (например, по созданию промышленной, транспортной, социальной или коммунальной инфраструктуры). Задачи «опорных зон» Минэкономики видит в развитии транспортного потенциала Северного морского пути и наращивании экспорта транспортных услуг на базе круглогодичных морских и речных хабов. Предлагается выделить по одной «опорной зоне» в каждом субъекте Арктики: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская. Каждая «опорная зона» будет иметь свою специфику (для более точечного направления средств из бюджета), но общим будет то, что федеральный центр будет оказывать значительную финансовую поддержку развитию инфраструктуры.

Якорными проектами большинства таких зон (в Уральской, Сибирской и Дальневосточной частях Арктической зоны) станут минерально-сырьевые центры — совокупность месторождений, связанных общей инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья в федеральную или региональную транспортную систему для доставки потребителям. Такой выбор объясняется Минэкономики тем, что на добычу и переработку полезных ископаемых приходится около 50% всех проектов, по 7% приходится на геологоразведку и шельфовые проекты. Таким образом, почти две трети проектов напрямую связано с разработкой минерально-сырьевой базы Арктической зоны.

По итогам реализации программы Минэкономики ожидает прироста доли валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне, а также экспорта произведенных там товаров (конкретных целевых показателей в программе, однако, нет). Кроме того, разработчики рассчитывают на снижение доли импортной продукции для освоения месторождений полезных ископаемых: в 2017 году она составит 85%, в 2020-м - 65%, а к 2025 году снизится до 50%, пишет kommersant.ru.