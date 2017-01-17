Сегодня в Мурманске состоялось торжественное собрание, приуроченное к 295-летию надзорного ведомства, на котором спикер регионального парламента Сергей Дубовой поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником.

– Под пристальным вниманием прокуроров находятся самые острые проблемы, актуальные для общества и нашего Кольского края, – отметил он. – Защита социальных прав граждан, борьба с преступностью и такими наиболее опасными ее проявлениями как коррупция, терроризм, экстремизм, обеспечение единого понимания и исполнения федерального законодательства – вот далеко не полный перечень направлений, которые постоянно находятся в поле зрения прокуратуры.

Взаимодействие депутатского корпуса с областной прокуратурой Председатель Думы назвал конструктивным и успешным.

– Мы ведём большую предварительную совместную работу над законопроектами. Особенно важно, что сегодня прокуратура высказывает свое мнение на стадии подготовки закона, а не после его принятия. Это позволяет улучшить их качество, – подчеркнул спикер.

Сергей Дубовой пожелал работникам прокуратуры крепкого здоровья, счастья и благополучия. Отличившимся сотрудникам спикер вручил Благодарственные письма Мурманской областной думы.