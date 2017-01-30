Подавляющее большинство коррупциогенных факторов в Мурманской области традиционно выявляется в актах и проектах законов органов местного самоуправления

Прокуратура области проанализировала результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов за 2016 год. Количество изученных прокурорами нормативных правовых актов и их проектов в прошлом году увеличилось на 13% и стало составлять 14367 документов. В результате принятых мер прокурорского реагирования из 367 актов коррупциогенные факторы исключены, что больше предшествующего периода на 2%. Всего исключен 481 коррупциогенный фактор.

Наиболее характерными коррупциогенными факторами являются отсутствие и неполнота административных процедур, широта дискреционных полномочий, нарушение компетенции органов власти при принятии нормативных правовых актов, выборочное изменение объёма прав.

Подавляющее большинство коррупциогенных факторов традиционно выявлено в актах и проектах органов местного самоуправления. Не смотря на то, что качество издаваемых муниципалитетами нормативных актов заметно улучшилось, нарушения в вопросах местного нормотворчества сохраняются.

Так, по протестам прокурора Печенгского района устранены нарушения закона и коррупциогенные факторы из Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса, утвержденное постановлением главы администрации муниципального образования Печенгский район от 15.09.2014 № 1502, и Положения о порядке предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 19.09.2016 № 1290, необоснованно расширившего перечень оснований отказа в предоставлении муниципальной поддержки и грантов предпринимателям, а именно: истребовались не предусмотренные нормативно-правовыми актами банковские гарантии.

Наличие в названных нормативных правовых актах положений, обязывающих истребовать от заявителей излишние документы у предпринимателей свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, предусмотренного пп «а» п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов» (далее Методика).

В целях повышения качества антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных актов прокурором области 31.05.2016 всем главам муниципальных образований Мурманской области направлены «Методические рекомендации по антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления».

В 2016 году органами прокуратуры выявлено 16 нормативных правовых актов органов государственной власти Мурманской области, из них 7 в бюджетной сфере, 6 - в сфере прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 2 – в сфере природопользования.

К примеру, в ходе проверки постановления правительства Мурманской области от 19.09.2016 № 455-ПП «О предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на оказание услуг по организации и проведению выездных выставок» установлено, что в нарушение требований п. 3 ст. 78 БК РФ, постановления правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, в утвержденном данным постановлением Порядке не установлены обязательные требования, предъявляемые при предоставлении субсидий юридическим лицам. Более того, вопреки требованиям постановления правительства Российской Федерации от 6.09.2016 № 887 в региональном правовом акте неправильно определен орган, утверждающий типовую форму соглашения о предоставлении субсидии.

Одновременно неполнота административных процедур, имеющая место в данном нормативом правовом акте, является коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом «ж» п. 3 Методики, и может повлечь коррупционные риски при использовании средств областного бюджета.

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 10.10.2016 прокуратурой области принесён протест, который рассмотрен, удовлетворен, 30.12.2016 постановлением правительства Мурманской области в данный правовой акт внесены необходимые изменения и дополнения.