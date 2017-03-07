Подполковнику Антону Мамонову не страшна холодная вода Имандры

В Апатитах на озере Имандра прошёл Фестиваль любителей зимнего плавания «Проводы зимы», в котором участвовали около 80 мужчин и 50 женщин. Среди заполярных «моржей» на старт вышел и сотрудник УФСИН России по Мурманской области - начальник организационно-аналитического отдела подполковник внутренней службы Антон Мамонов.

Любители данного экстремального вида спорта состязались на дистанции 25 м вольным стилем. В программе Фестиваля также была смешанная эстафета 4 по 25 метров .

Сотрудник УФСИН выступил очень достойно, выиграв в личном зачёте «бронзовую» медаль. Данный успех не является случайным, поскольку подполковник Мамонов на протяжении многих лет увлекается зимним плаванием и является постоянным участником соревнований самого высокого ранга по данному виду спорта, в том числе и в Открытом чемпионате России 2015.